Altıeylül'de Yangında Mahsur Kalan İki Kardeş Kurtarıldı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 5 ve 3 yaşındaki iki kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sonrası duman nedeniyle sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldılar.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan iki kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Pamukçu Mahallesi'nde 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde mahsur kalan İ.K. (5) ile kardeşi İ.K. (3) Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı.
Dumandan etkilenen iki kardeş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.