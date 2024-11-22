Altıeylül'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucu Oğuzhan Çelik (26) yaşamını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından trafik normale döndü.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Oğuzhan Çelik (26) yönetimindeki 45 ACU 794 plakalı otomobil, Balıkesir-Manisa kara yolunun Eski Kepsut Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje ve ağaçlara çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çelik'in cansız bedeni, Balıkesir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Sıcak Gelişme:
Örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir: Başka hastanelerle de anlaşmalarım oldu, parça parça 45-60 bin lira civarında ödemeler aldım