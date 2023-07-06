Altıeylül Belediyesi Tarıma Kazandırdığı Arazide Hasat Yaptı

Altıeylül Belediyesi, atıl haldeyken tarıma kazandırarak arpa ektiği 50 dönüm arazide hasat yaptı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, emek verdikleri toprakların ilçeye bereket olduğunu, elde ettikleri ürünleri bu yıl da ihtiyaç sahipleriyle paylaşacaklarını belirtti.

Balıkesir Ovası'nın bereketli olduğunu ve büyük bir bölümünün Altıeylül sınırları içinde kaldığını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kananıyla belediyemize ait 107 dönüm arazide ekim yaptık. Şimdi de hasat gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşacağız. Geçen sene buğdayımızı, bir miktar ayçiçek yağımızı deprem bölgesine gönderdik. Bu sene yine hasadımıza başladık. Kırsal nüfusu yoğun olan ilçemizde çiftçi kardeşlerimizin yanında yer almak adına Çiftçi Eğitim Merkezimizi de inşallah önümüzdeki süreçte hazırlayacağız."