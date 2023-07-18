Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sahadaki çalışmalarına hız verdi. Gece gündüz, merkez kırsal ve 7/24 sahada olan Fen İşleri Müdürlüğü daha yaşanabilir bir Altıeylül için çalışıyor. Ekipler ilçeye bağlı 9 noktada üstyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Dedeburnun'da BASKİ tarafından su ve diğer alt yapı çalışmalarının ardından Altıeylül Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri Dedeburnun'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ'nin çalışmalarının ardından kitli parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirecek.

Öte yandan Altıeylül Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Plevne Mahallesinde stabilize sokaklar üst yapı yenileme çalışması, Dereköy Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme işlemi, Kürse Mahallesi'nde stabilize kilitli parke taşı, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 15 Temmuz Anıtı'nın çevresi antik taş döşeme işlemi, Çukur Hüseyin Mahallesi'nde üst yapı yenileme, asfalt, kilitli parke taşı ve Ayvatlar Mahallesi'nde de kilitli parke taşı üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Avcı: Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz

Başkan Avcı, "Güzel ilçemizin daha konforlu yollara kavuşması için hazırlıklarımızı yapıyor çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 81 kırsal ve 13 merkez mahallemizde yoğun bir şekilde çalışıyor. Özellikle kırsal mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın 'Ayaklarını çamura değdirmeyeceğiz' diye söz vermiştik. Bu konuda yine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere diğer mahallelerimize de 1 milyon 250 bin m kilitli parke taşı işi gerçekleştirdik. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR