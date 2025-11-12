Haberler

Altı Yıl Sonra Yorgun Mermi Çıkarıldı

Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde, altı yıl önce omzuna isabet eden yorgun mermi, yapılan tıbbi müdahale ile koltuk altından çıkarıldı. Okul müdürü Celal Şenyiğit, verdiği bilgiye göre, çıkarılan mermi incelemeye gönderildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde altı yıl önce bir okul müdürünün omzuna isabet eden yorgun mermi tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

Okul müdürü Celal Şenyiğit, Adsız Mahallesi'ndeki çay ocağında, altı yıl önce omzuna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Hareket kaybı riski nedeniyle çıkarılamayan mermi, zamanla Şenyiğit'in koltuk altına ilerledi. Ağrı ve sertlik şikayetiyle Akşehir Devlet Hastanesine başvuran Şenyiğit'in koltuk altındaki kitlenin, omzuna saplanan yorgun mermi olduğu tespit edildi.

Mermi, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Şenyiğit, olayla ilgili şikayetçi olduğunu, çıkarılan merminin incelemeye gönderildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
