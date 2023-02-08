Altı yaşındaki Zeynep oyuncak bebeğinin üzerine not yazarak deprem bölgesine gönderdi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardımların arasından çıkan oyuncak bebeğin üzerindeki not, duygulandırdı.

19 Mayıs Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve 19 Mayıs Belediyesi öncülüğünde, depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında, 19 Mayıs Belediyesi binasında bulunan alanda vatandaşlardan gelen yardımlar toplanıyor.

Ekipler, ayrıştırdıkları yardımları paketleyerek tırlara yüklüyor.

Yardımları ayrıştıran ekipler, bağışlanan oyuncaklar arasında bir bebekle karşılaştı.

Bebeğin üzerine bantlarla yapıştırılmış, "Ben Zeynep 6 yaşındayım. Geçmiş olsun sana çok üzüldüm. Allah yardım etsin." notu çalışanları duygulandırdı.

Depremzedeler için bağışlanan bir başka oyuncağın üzerinden ise "Ben Yasemin, 4. sınıf öğrencisiyim. Geçmiş olsun kardeşlerim. Allah şifalar versin." notu çıktı.

İlçeden gönderilen ilk tırın ardından ikinci tır da hazırlanıyor.