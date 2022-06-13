Altı Siyasi Partinin "Kurumsal Reformlar Komisyonu" Toplandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, altı siyasi partinin Kurumsal Reformlar Komisyonu toplantısının ardından, "Usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle meydana gelen kamusal zarar ve riskleri, açık-gizil tüm yükümlülükleri, sağlıklı verileri hızla ve eksiksiz tespit ederek Cumhurbaşkanı'na raporlayacak, kamu kurumlarından seçilmiş denetim personeli ve uzmanlardan oluşacak geçici bir Durum Tespit ve Hasar Komitesi kurulmasına karar verilmiştir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Saadet Partisi Ekonomik İşler Başkanı Sabri Tekir'den oluşan Kurumsal Reformlar Komisyonu, yaptıkları çalışmalara ilişkin hazırladıkları raporu bugün Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'ndeki toplantıda açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, şunları söyledi:

"Parlamenter sisteme geçişle birlikte dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak katılımcı bir anlayışla toplumun tüm kesimlerinin görüş ve menfaatlerini içerecek şekilde uzun vadeli stratejilere uzun vadeli plan ve programlara, kamu ile sivil toplumun koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmelerine, sağlam kaynaklardan elde edilmiş doğru ve güvenilir ekonomik ve sosyal verilere ihtiyaç bulunmaktadır.

Usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle meydana gelen kamusal zarar ve riskleri, açık-gizil tüm yükümlülükleri, sağlıklı verileri hızla ve eksiksiz tespit ederek Cumhurbaşkanı'na raporlayacak, kamu kurumlarından seçilmiş denetim personeli ve uzmanlardan oluşacak geçici bir Durum Tespit ve Hasar Komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

Ekonomik ve sosyal politikaların geliştirilmesi ve bunları uygulanmasında taraflar arasından istişareyi sağlama, ülkenin kaynaklarını kapı arkasında, kişisel ilişkilerde belli kesimlere peşkeş çekmek yerine toplumun tüm kesimlerinin ortak menfaatini gözetecek şekilde adaletle kullanmak için Ekonomik ve Sosyal Konsey derhal işlevsel hale getirmesine ve çalışmalarına hemen başlaması yönündeki adımların atılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Kamu kesiminde tutarlılık, sürdürülebilirlik ve koordinasyonu sağlayacak yakın bir diyalog ve iş birliği içinde çalışacak dünyanın en gelişmiş ve zengin ülkeleri arasına girmemizi sağlayacak alternatifleri karar alıcıya sunacak yeni ve güçlü bir Strateji ve Planlama Teşkilatı kurulması hususunda mutabık kalınmış ve bu teşkilatın kuruluş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Pahalılığı bitirmek, milletimizi yeniden rahata ermesini sağlamak, ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyelini harekete geçirmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını sağlayacak, döviz rezervlerinin şeffaf olmayan yöntemler ve kapı arkası operasyonlarla yok edilmesini önleyecek, fiyat ve finansal istikrarı sağlayacak düzenlemeler üzerinde mutabık kalınmıştır. Bu çalışmanın milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

ANKA / Güncel