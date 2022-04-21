Altı muhalefet partisinin "seçim güvenliği komisyonu" mesaiye başlıyor

Altı muhalefet partisinin seçim ve sandık güvenliği konusunda ortak çalışma kararının ardından oluşturulan "seçim güvenliği komisyonu", ilk toplantısını gelecek hafta yapacak.

Edinilen bilgiye göre, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının ikinci buluşmasında aldığı seçim güvenliği konusunda ortak hareket etme kararı çerçevesinde çalışmalar başladı.

Bu kapsamda öncelikle 6 parti yetkilisinin yer aldığı çalışmayı yapacak komisyon oluşturuldu. Komisyonda, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti adına Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi adına Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Demokrat Parti adına Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, DEVA Partisi adına Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Gelecek Partisi adına Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün yer alıyor.

İlk toplantı gelecek hafta

Komisyon, 6 muhalefet partisi genel başkanının 24 Nisan Pazar günü Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde yapacağı üçüncü toplantı sonrası bir araya gelecek.

Seçim güvenliği kavramını seçim tarihinin belirlendiği andan mazbatanın alındığı ana kadar geçen süreç olarak değerlendirecek komisyon üyeleri, ilk toplantıda temsilcisi oldukları partinin seçim güvenliğine yönelik çalışmasını paylaşacak.

Ortak sandık takibi istişare edilecek

"Seçim güvenliği" ve "sandık güvenliği" başlıkları altında yapılması planlanan çalışma çerçevesinde ortak sandık takibine yönelik bölgesel eğitim verilmesi için iş birliği istişare edilecek. Bu çalışma kapsamında altı partinin teşkilatlanma açısından güçlü olduğu bölge ve iller değerlendirilecek.

Sayım güvenliğini de değerlendirecek komisyon, seçim sonuçlarının aktarılması noktasında ıslak imzalı tutanakların anında girişinin yapılacağı ortak bir teknik altyapı oluşturulması için gerekli yazılım çalışmalarını masaya yatıracak.