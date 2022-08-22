ALTI MUHALEFET PARTİSİ LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ, HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAKTIR

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 6'ncı kez bir araya gelen 6 muhalefet liderinin, toplantı sonrası yaptıkları ortak açıklamada, Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 6'ncı kez bir araya gelen liderlerin 6 saat süren toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Toplumun her bir kesimini ve 85 milyon insanımızı en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına yaraşır bir Türkiye'yi inşa etmek ve vatandaşlarımızın tüm problemlerine çözüm oluşturmak amacıyla başlattığımız 'Liderler Buluşmaları'nın birinci turunu, bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 6'ncı toplantımızla tamamlıyoruz denildi.

'YOL YÜRÜMEYE DEVAM ETME KARARLILIĞINDAYIZ'

Açıklamada, birliktelik vurgusu yapılarak, Siyasette istişareyi, nezaketi, centilmenliği ve iş birliğini ilke olarak benimsemiş partilerin Genel Başkanları olarak; ülkemizi hızla felakete sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğal sonuçlarına, yani; ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarındaki çürümeye, yaşanan sosyolojik ve psikolojik çöküntüye 'dur' demek için ilk kez 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelerek ortaya koyduğumuz kararlılığımızla milletimize umut olduk. O tarihten sonra Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmış ve milletimiz tarafından '6'lı Masa' olarak adlandırılan iş birliğimiz, kararlılıkla bugünkü aşamasına gelmiştir. Bilinmelidir ki bugün, 12 Şubat'tan çok daha kararlı ve umutluyuz! Siyasi iktidarın, ortaklarının, varlıklarını iktidarın varlığına adamış medyanın tüm siyasi mühendisliklerine, çabalarına, hakaretlerine, isnatlarına ve iftiralarına rağmen milletimize umut olmanın verdiği güçle 28 Şubat 2022 tarihinde 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnimizi' geniş katılımlı bir organizasyonla kamuoyu ile paylaştık. Bu çerçevede; geçtiğimiz süreç içinde 'Temel İlkeler ve Hedefler', 'Seçim Güvenliği' ve 'Bazı Ekonomik Kurumların Reformu' komisyonlarının metinlerini kamuoyu ile paylaştık. Diğer komisyon çalışma ve raporlarını da gözden geçirdik. Ayrıca son toplantımızdan bu yana kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmeleri de değerlendirdik. Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve iş birliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını tekraren çizmek isteriz ifadeleri kaydedildi.

'ETKİN POLİTİKALARLA MİLLETİMİZİN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ'

6 parti liderlerinin belirleyeceği ortak cumhurbaşkanı adayının, her kesimin cumhurbaşkanı olacağı aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi

Ülkemizi, hemen her alanda içine sürüklendiği bu krizlerden düzlüğe çıkarana ve her bir insanımızın rahat bir nefes alacağı günleri birlikte kurana dek; mücadelemiz ve iş birliğimiz, hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda devam edecektir. Şu hususu da özellikle kamuoyuna beyan etmek isteriz ki, son dönemlerde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları, mücadele kararlığımızı asla sarsamayacaktır. Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız. Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı' hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, 'Herkesin Cumhurbaşkanı' olacaktır. Bu topraklarda toplumsal kutuplaşma son bulacak; toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek; nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek; adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak; üretim esas alınacak. Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek. Şimdi, karamsarlığa kapılma zamanı değildir. Zaman, her geçen gün umudu büyütme zamanıdır. Çünkü biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak. Bu vesileyle milletimizin özgürlüğü, birliği ve beraberliği önünde hiçbir engelin duramayacağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve tazimle anıyoruz.

Açıklamada ayrıca bir sonraki toplantının 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 14.00'te CHP Genel Merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi. Görüşmenin ardından ev sahibi Karamollaoğlu tarafından parti genel başkanlarına Ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye edildi.