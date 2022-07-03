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Altı Liderin, Beşinci Buluşmasından İlk Görüntüler ve Fotoğraflar Geldi

ANKA - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde yapılan altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği “liderler buluşmasından” ilk görüntüler ve fotoğraf kareleri servis edildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yapılan altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği "liderler buluşmasından" ilk görüntüler ve fotoğraf kareleri servis edildi.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri, bugün; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldi. Toplantıdan ilk görüntü ve fotoğraf kareleri servis edildi.

ANKA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

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