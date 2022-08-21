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Altı Liderin Altıncı Buluşmasından İlk Görüntüler Geldi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan ve altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği “liderler buluşmasından” ilk görüntüler servis edildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan ve altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği "liderler buluşmasından" ilk görüntüler servis edildi.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde altıncı kez bir araya geldi. Toplantıdan ilk görüntüler servis edildi.

Liderlerin bir araya geldiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir arada olduğu bir fotoğraf ile eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın D-8 ülkelerinin liderleriyle birlikte çekilen bir fotoğrafının asılı olduğu görüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi Temel Karamollaoğlu Sp Güncel Haberler

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