Alternatif yola da toprak dökünce Erfelek Şelaleleri ziyarete kapatıldı

SİNOP'ta yılda 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kendi arazisinden geçtiğini öne sürerek toprak döküp kapatan Ferdi Poyraz Aslan (36), kullanılan alternatif yolu da dedesinin arazisinden geçtiğini iddia ederek kapattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğü yetkilileri kamulaştırma çalışmaları tamamlanıncaya kadar Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Erfelek ilçesinde yaşayan Ferdi Poyraz Aslan, kendi arazisinden geçirildiğini iddia edip 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kepçeyle toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı. Bölgenin önemli turizm yerlerinden olan ve yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan şelaleye gidenlerden bazısı yoldaki toprak yığını nedeniyle araçlarıyla geri dönmek durumunda kaldı, bazıları da 8 kilometre yol katedip ulaştı.