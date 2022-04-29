Alternatif Bank'ın konsolide net dönem kârı 132 milyon TL oldu

Alternatif Bank'ın 2022 ilk çeyrek itibarıyla ortaya koyduğu başarılı performansla, konsolide net dönem karı 132 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, 2022'in ilk çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. Alternatif Bank'ın 2022 yılının ilk çeyreğinde konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü, 2021 yıl sonuna göre yüzde 7'lik artışla 54 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise geçen yılın sonuna göre yüzde 10'luk artışla 46 milyar TL oldu. Mevduat hacmini 28,1 milyar TL düzeyine çıkaran Alternatif Bank, bilançosundaki büyümenin yanında aktif kalitesini geliştirmeye devam etti.

Bu doğrultuda, sektör ortalamasının altında seyreden takibe dönüşmüş alacaklar oranını birinci çeyrek itibarıyla yüzde 2,4 seviyesine düşürerek dikkate değer bir performans ortaya koydu. Bankanın bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 23,43 olarak gerçekleşti. 2022 ilk çeyrek itibarıyla ortaya koyduğu başarılı performansla, Alternatif Bank'ın konsolide net dönem karı ise 132 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, bu yıl Alternatif Bank'ın Türk bankacılık sektöründeki 30. yılını kutlarken, banka için belirledikleri uzun dönemli hedeflere güçlü adımlarla ilerlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Makroekonomik belirsizliklerin devam ettiği 2022'nin ilk çeyreğini, müşterilere, paydaşlara ve ekonomiye yarattıkları değeri artırarak, başarılı şekilde geride bıraktıklarını kaydeden Gür, "Bilançomuzu büyütürken eşzamanlı olarak aktif kalitemizi daha da iyileştirmeyi başardık. Bununla birlikte Türk lirası cinsi mevduat hacminde yüzde 33'lük ciddi bir gelişim gösterdik. Bu başarılı tablo bir yandan sağlıklı büyümemize ve karlılığımıza olumlu etki ederken, diğer taraftan müşterilerimize, paydaşlarımıza ve ekonomiye daha fazla katkı sunmamıza imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.

"Dijitale yaptığımız yatırımlar yeni müşteri kazanımı olarak geri dönüyor"

Alternatif Bank'ın performansında bireysel ve dijital bankacılık alanında yapılan yatırımların önemine de vurgu yapan Gür bireysel bankacılığın kendileri için dijitalle insana dokunmayı en iyi harmanlayan banka olarak öne çıkmayı hedefledikleri bir büyüme alanı olduğunu belirtti. Gür, "Nitekim teknoloji ve müşteri analitiğine yaptığımız sistemli yatırımların sonucunu müşteri tabanında genişleme ve mevduat hacminde artış olarak görüyoruz. 2021 yılında müşterilerimizin yüzde 36'sını dijitalden kazanırken, 2022 yılı mart ayında büyük bir sıçrayış gerçekleştirerek dijitalin payını yüzde 55'e yükselttik. Toplam dijital kazanım payı içinde görüntülü görüşme ile kazandığımız müşterilerimizin payı da yüzde 66 oldu. Dijital kanallarımızın getirdiği ivmeyi, VOV Hesap ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabına yönelik çalışmalarla destekledik. Bireysel müşterilerimize avantajlar sağlayan VOV Hesap mevduat hacmi, yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 3 kat büyüyerek bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ürününü ülkemizde dijital kanaldan kullanıma açan öncü bankalardan biri olduk ve bu alanda da müşterilerimize Alternatif Bank farkını yaşattık." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekosistem Bankacılığı yaklaşımıyla müşterilerimizde derinleşiyoruz"

Gür, Alternatif Bank'ın son dönemde ağırlık verdiği "Ekosistem Bankacılığı" konusuna da değinerek, şöyle devam etti:

"Dijital kanallarda ürün ve hizmetlerimizi geliştirerek, iş ortaklıkları yaratarak, müşterilerimiz ve onların değer zincirlerine uçtan uca tasarlanmış, bütünsel hizmetler sunmak stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz uygulamaların prestijli ödüllerle taçlanması ise bize ayrı bir gurur veriyor. Bankamız 'Ekosistem Bankacılığı' projesiyle bu alandaki önemli organizasyonlardan olan 'IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri' kapsamında ödüle layık görüldü. Ekosistem Bankacılığı projesiyle, karşılıklı yaratılan katma değerden yola çıkarak müşterilerimize kredi ve fiyatlandırma süreçlerinde etkin ve fayda yaratıcı çözümler sunmayı hedefliyoruz."