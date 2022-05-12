Altay tankı üretim tarihi belli oldu: Testler başladı!

Türkiye'nin tank ihtiyacını karşılamak için Milli Tank Üretim Projesi (MİTÜP) ismiyle temelleri atılan Altay tankı projesi, 2007 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Otokar'a verildi. Uzun bir süre boyunca yapımı ertelenmiş olsa da Güney Kore geçtiğimiz Mart ayında test araçlarında kullanılacak motorları teslim etti. Şimdi ise Altay tankı üretim tarihi belli oldu.

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Altay tankı üretim tarihi açıklandı: 2 yıl içinde başlanıyor!

Şu anda 5 ila 10 adet arasında prototipi olduğu tahmin edilen Altay tankı için geçtiğimiz 10 yıl içerisinde farklı seri üretime geçiş tarihleri paylaşıldı. Ancak proje, istenilen özelliklerdeki motor tedarik edilemediği için bir sonraki adıma geçemedi. Ta ki Güney Kore geçtiğimiz Mart ayında motorları ve güç ünitelerini teslim edene dek.

Şimdi ise Altay için Güney Kore'den getirilen motor ve güç ünitelerinin entegre edildiği ve test sürecinin başladığı söylendi. Ayrıca seri üretim hattına geçildikten sonra yerli imkanlarla geliştirilen 1500 beygir gücündeki motorun da kullanacağı belirtiliyor. Buna ek olarak yerli kule sisteminin de yine bu araçta kullanılması planlanıyor.

3+ nesil olarak geliştirilen ana muharebe tankı Altay üzerindeki beklentiler oldukça yüksek. Zira yıllar içerisinde paylaşılan videolardan gördüğümüz kadarıyla bir çok yeni teknolojiyi beraberinde getiren bu araçlar ordumuza teslim edildiğinde, envanterdeki diğer tanklar (modernizasyon sürecinden geçmeyenler) yanında antika gibi kalacak.

Üstelik T1 ve T2 konfigürasyonları ile 1000 adet olarak planlanan üretimin yanı sıra, Altay tankı için bir de T3 olarak adlandırılan insansız ve kuleli versiyon geliştirmesi yapılacak. Tabii bu insansız konfigürasyonun motoru hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir şunları söyledi:

Kore'den gelen güç paketini, ALTAY Tankımızın prototipine entegre ettik. Şu anda prototip üzerindeki testler devam ediyor. Gayet iyi sonuçlar alındı. Kore ile seri üretim konusunda da bir yere vardık. Bu güç sistemi, ilk kez bir tanka entegre edilmiş oldu.

Kore'de kullanılan tankın güç paketi, bu değil. Onlar hala Alman transmisyonunu (şanzımanlarını) kullanıyor. 2 yıl içerisinde ALTAY, bu güç grubu ile seri üretime başlayabilir. Transmisyonun ilk kez kullanılıyor olması ise testleri biraz uzatabilir.

Altay tankı özellikleri