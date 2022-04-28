Altay'ın olağanüstü kongresinden sonra taraftarlar, eski başkanın yakınını bıçakla yaraladı - Haberler

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Altay'ın olağanüstü kongresinden sonra taraftarlar, eski başkanın yakınını bıçakla yaraladı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Altay'ın olağanüstü kongresinden sonra taraftarlar, eski başkanın yakınını bıçakla yaraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun bir yakını, olağanüstü kongrenin ardından bir grup taraftarlarca bıçakla bacağından yaralandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun bir yakını, olağanüstü kongrenin ardından bir grup taraftarlarca bıçakla bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi Salonu'nda gerçekleştirilen ve aday çıkmaması sonucu ileri bir tarihe ertelenen olağanüstü genel kurulun ardından salondan ayrılan Çağdaş Özuş, taraftarlarla tartıştı.

Aracına bineceği sırada bir grup taraftarın bıçaklı saldırısına uğrayan, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yakını olan Özuş, bacağından yaralandı.

Özuş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Atatürk Stadı, İzmir, Altay, Güncel, Haberler

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