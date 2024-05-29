Altay İli'nin Doğal Güzellikleri

Altay'dan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Altay ili, dört mevsim boyunca değişen manzarası ve gün doğumundan batımına kadar koruduğu büyüleyici güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Altay'dan bildiriyor. (XHTV).