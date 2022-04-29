SPOR Altay'da istifa eden Ekmekçioğlu: Organize bir olayın içerisinde kaldık

Altay'da istifa eden Ekmekçioğlu: Organize bir olayın içerisinde kaldık

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Altay'ın dünkü olağanüstü genel kurulunda üyeler arasında yaşanan kavga ülke gündemine otururken, istifa ederek başkanlık görevini bırakan Özgür Ekmekçioğlu, "Organize bir şekilde kurgulanmış bir olayın içersinde kaldık" dedi.

Kongrede görmek istemedikleri sahnelere şahit olduklarını belirten Özgür Ekmekçioğlu, "Bu genel kurulda yaşadığımız olaylar sadece basit bir tartışma değil. Aksine Alanya maçından itibaren başlayan, organize bir şekilde kurgulanmış bir olayın içersinde kaldık. Kongreye gelmeden önce aslında bunların duyumlarını da almıştık. Bu yüzden çok ciddi güvenlik tedbiri alındı. Salonda 100'e yakın özel güvenlik vardı, dışarıda emniyet mensupları da bekliyorlardı. Güzel bir şekilde başladığımız kongremizde maalesef kendi aralarında belirledikleri bir arkadaşı bilinçli bir şekilde sahneye gönderip, arkadan da bağırarak bizleri taciz etmeye başladılar. Böyle başlayan tartışmaların akabinde maalesef şahit olmak istemediğimiz olaylar çıktı" diye konuştu.

Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Esas üzücü olan mesele yine organize bir şekilde benim öz yeğenimi önce sopalarla dövüp, daha sonra bıçakladılar. Bu mesele çok ciddi bir meseledir. Bu mesele sadece benim değil, İzmir'in bütün Altay camiasının, taraftarının meselesidir. Böyle kötü niyetli insanları, tribünü ayrıştırmaya çalışan, bu durumların varlığını yaratan insanları hiçbir şekilde bu kulübün kendi içinde barındırmaması lazım. Aksi fikirde konuşanları susturup bastırmak için bağıran, onları sürekli taciz eden bu grup insanları bu kulübün içinden de Türk futbolunun içinden de biz def edeceğiz, uzaklaştıracağız. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu kesinlikle kongre içerisindeki bireysel tartışmalar, fikirler değil. Bu organize yapılmış suç eylemidir. Bununla ilgili taraftarımızın da camiamızın da sağduyulu olup bu tür insanları içimizden atıp uzaklaştırmamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Sosyal medyadan kendisi, ailesi ve Altay hakkında yalan beyanlarda bulunan, iftira atan, hakaret ve küfür edenlere karşı yasal süreç başlattıklarını söyleyen Özgür Ekmekçioğlu, "Ayrıca dışarıda fiili olarak saldıran, bıçaklayan herkesin hakkında suç duyurularında bulunuldu. İzmir Emniyet Müdürümüz konunun üzerinde ve sonuna kadar mücadele vereceğiz. Bir olay olacağı planlanmıştı. Geldikleri andan beri taciz edici sözlerle galyana getirmek için uğraşıyorlardı. Yeğenimi içeride tehdit etmişlerdi, daha sonrasında dışarda toplu şekilde bekliyorlar. Kendisi dışarda iki özel güvenlik personeliyle yürürken arabanın içerisinde bekleyen insanlar diğer insanlara haber veriyor ve delikanlı olduğunu iddia edenler arkadan çok saldırıyorlar" yorumu yaptı.

"KİM ADAY ÇIKARSA DESTEK VERECEĞİZ"

Başkan adayının çıkmadığı kongre sonrası görevini tamamlayan Özgür Ekmekçioğlu, "Burası Büyük Altay. Bu camianın içerisinde nice Özgür Ekmekçioğulları vardır. Bizim gibi çıkacak nice kardeşlerimiz, nice Esin Özgenerler, Mazhar Zorlular, Rıdvan Burteçinler çıkacaktır. Biz tabii ki çok emek verdik, çok mücadele ettik. Şu an için ben biraz dinleneceğim ama kim aday çıkarsa kim yeni başkan olmak isterse biz sonuna kadar kendisine destek vereceğiz. Bu süreçte kongre divanı yönetimi götürecek. Kendilerinin haberi yoktur şu anda ama bugün kulübe 3 milyon liraya yakın bir para gönderdim. Sadece kulüp Hatay deplasmanına gidebilsin, personel maaşları ödensin ve cari ödemeler tamamlansın diye. Kongre sürecine gidene kadar yine ben destek olacağım" mesajı verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel