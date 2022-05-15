Altay Bayındır 'dalya' dedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay Bayındır 'dalya' dedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Altay Bayındır 'dalya' dedi

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayla 100. müsabakasına çıktı.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayla 100. müsabakasına çıktı.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Fatih Karagümrük maçında 'dalya' dedi. 24 yaşındaki kaleci, sarı-lacivertli formayla 100. maçını Karagümrük karşısında giydi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title