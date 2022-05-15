Altay Bayındır 'dalya' dedi - Haberler

Altay Bayındır 'dalya' dedi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayla 100. müsabakasına çıktı.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayla 100. müsabakasına çıktı.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Fatih Karagümrük maçında 'dalya' dedi. 24 yaşındaki kaleci, sarı-lacivertli formayla 100. maçını Karagümrük karşısında giydi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel