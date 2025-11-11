Altaş Yağ Sanayi, Çin Pazarındaki Varlığını Yeniden Canlandırmayı Hedefliyor

SHANGHAİ, 11 Kasım (Xinhua) -- Türkiye'nin önde gelen yemeklik yağ üreticilerinden Altaş Yağ Sanayi'nin Dış Ticaret Müdürü İlker Kırcı, pandemiye bağlı aksaklıkların ardından şirketin Çin pazarındaki varlığını yeniden canlandırmak amacıyla bu yıl üçüncü kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katıldı.

5-10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Xinhua'ya konuşan Kırcı, "Daha önce Shanghai'da ofisimiz ve güçlü bir pazar payımız vardı ancak pandemi nedeniyle ticaretimiz kesintiye uğradı. Şimdi ortaklarımızla yeniden bağlantı kurmak ve ürünlerimizi yeniden tanıtmak için buradayız" dedi.

Çin'e yılda 5.000 ton ham aspir yağı ihraç ettiklerini belirten Kırcı, fuarda ayçiçek ve aspir yağı satışlarını artırma ve şekersiz fıstık ezmesi, şekersiz fındık ezmesi ve kakaolu fındık ezmesi gibi yeni ürünleri piyasaya tanıtma şeklinde iki ana hedefi olduğunu söyledi.

Faaliyet gösterdikleri pazar segmentinde fiyat duyarlılığının yüksek olduğuna dikkat çeken Kırcı, Rus ve Ukraynalı tedarikçilerin pazar hakimiyetini elinde bulundurması nedeniyle zorlu bir rekabet yaşandığını ifade etti.

Kırcı, "Çinli alıcılar genellikle daha ucuz alternatifleri tercih ediyor. Biz de rafinasyon teknolojimizle yüksek kaliteyi yakalayabiliyoruz" diye konuştu. Ayçiçek yağında fiyat baskısı olduğunu kaydeden Kırcı, tüketicilerin maliyetten çok kaliteye önem verdiği özel sürülebilir yağlar ve fındık bazlı yağlar gibi premium ürünler konusundaysa iyimser olduğunu vurguladı.

Çin'in hızla büyüyen e-ticaret sektöründen yararlanmak için çevrimdışı distribütör ağının yanı sıra çevrimiçi ortaklıklar da araştırdıklarını söyleyen Kırcı, "Çin'in devasa dijital pazarından biz de yararlanmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki stratejik rolünü vurgulayarak lojistik verimliliğinin artacağı öngörüsünde bulunan Kırcı, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemli bir merkezi olan Türkiye, altyapı projeleri olgunlaştığında büyük fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Çin'de 10 yılı aşkın deneyime sahip olan Kırcı, SIAL China ve FHC Shanghai Küresel Gıda Ticaret Fuarı gibi önemli sektör fuarlarına katıldı. Çin pazarına güveninin tam olduğunu belirten Kırcı, "Niş ürünlere olan talep artıyor. Biz uzun bir süre buradayız" dedi.