Altan Öymen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Altan Öymen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle, hayatını kaybeden Altan Öymen'e veda edildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer katıldı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TÖREN

İstanbul'da hayatını kaybeden Altan Öymen'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından CHP Genel Merkezi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; Öymen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkan Özgür Özel, eski genel başkanlar ve partililer katıldı. CHP Genel Başkanı Özel, "Zor bir günde, zor bir veda için buradayız. Bir baba uğurlanıyor. Bir kardeş uğurlanıyor. Bir genel başkan uğurlanıyor. Yaşayan bir hafıza, ayaklı bir kütüphane, nezaketin, centilmenliğin adeta ansiklopedisini uğurluyoruz burada. Yaşadığı her gün temas ettiği herkesle paylaştığı her dakikasında bir şeyler öğreten, hem de öyle öğretmek için öğreten değil; kendisi yaşayan, yanındakine öğreten biriydi. Hem genel başkan olduktan sonra hem genel başkan olmadan önce kendisine ne zaman zor bir karar arefesinde akıl danışsam, o kadar beklenmedik, o kadar farklı bir açıdan, o kadar sanki tarihin imbiğinden tecrübelerle süzülüp de damlamış bir özü avucumun içine koyuverirdi, zihnimin içine koyuverirdi. En zor kararlarda da en kolay görünen kararlarda da fırsat buldukça hep danışmaya çalıştım ve hep faydasını gördüm" dedi. Öymen'in kızı Aslı Öymen de bir konuşma yaparak, babasına veda etti. Öymen'in cenazesi, yarın İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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