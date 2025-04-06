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Altan Öymen, Özgür Özel'in Konuşmasını Değerlendirdi

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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21'inci Olağanüstü Kurultay'daki konuşmasını çok iyi bulduğunu belirterek, her noktaya değindiğini ifade etti.

(ANKARA) - Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21'inci Olağanüstü Kurultay'daki konuşmasını çok iyi bulduğunu belirterek, "Her noktaya değindi" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı.

CHP Genel Başkanı Özel'in kurultaydaki konuşmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Öymen, "Özgür Özel'in konuşmasını çok iyi buldum. Her noktaya değindi. Şu sıralar insanın aklına takılan meseleler var. Onların her birine kendi görüşünü açıklayarak, kanıtlarını ortaya koyarak anlattığı etraflı bir konuşmaydı. Eskiden öyle denirdi, 'günün anlam ve önemine tamamen uygundu." dedi.

Altan Öymen, Özgür Özel'in Konuşmasını Değerlendirdi
Kaynak: ANKA / Güncel
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