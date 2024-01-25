Üye Girişi
Haberler

Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenaze töreni düzenlendi. CHP liderleri ve birçok isim katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Burada İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu  kısaca konuştu. İmamoğlu, "Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" dedi.

Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aysel Öymen için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede taziyeleri Altan Öymen, kızı Aslı Öymen ve oğlu Murat Öymen kabul etti.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, iş, sanat ve siyaset dünyasından da birçok isim katıldı. Öymen'in cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Aysel ve Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen konuşmakta güçlük çekerek, "Söylemekle, okumakla, duymakla anlaşılacak bir şey değil. Bütün melek olmuş annelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün çocuklara da sabırlar diliyorum. Annem benim…" dedi.

Cenaze namazı öncesi İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'yla ayak üstü kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Cami çıkışında gazetecilere konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu Tören Ölüm Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title