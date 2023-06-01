Alt yoldaki aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkıp, alt yolda park halindeki aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Karabük Caddesi'nde meydana geldi. Hülya Aktar yönetimindeki 06 HE 6391 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, 4 metre yükseklikten alt yoldaki park halindeki 34 DKA 006 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Aktar yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aktar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

- Kaza yeri

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Murat BEKMEZCİ/ANKARA,