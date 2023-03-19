ALT KATTAKİ DAİREYE SIÇRAYAN KIVILCIMLAR, BALKONU VE YATAK ODASINI YAKTI

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir dairede spiral ile kalorifer tesisatının kesmesilmesi nedeniyle çıkan kıvılcımlar, alt kattaki dairenin balkonundaki eşyaları tutuşturdu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir dairede spiral ile kalorifer tesisatının kesmesilmesi nedeniyle çıkan kıvılcımlar, alt kattaki dairenin balkonundaki eşyaları tutuşturdu. Alevlerin yatak odasına sıçramasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Şehit Polis Abdullah Kocaer Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. 12 katlı apartmanın 8'inci katındaki bir dairede yapılan tadilat nedeniyle gelen hurdacıların spiral ile kalorifer tesisatını kesmesiyle çıkan kıvılcımlar, alt kattaki dairenin balkonundaki eşyaları tutuşturdu. Alevlerin yatak odasına sıçraması nedeniyle yangın büyüdü. Dumanları fark eden apartman sakinleri, binayı boşaltarak durumu itfaiyeye ve polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin balkonu ve yatak odası, kullanılamaz hale geldi. (DHA)