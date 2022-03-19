3 TIR, 5 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

ERZİNCAN'da 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolu otobüs terminal kavşağı alt geçitte meydana geldi. Kar yağışı ve soğuk sebebiyle buzlanma meydana gelen alt geçitti, 5 otomobil ile 3 TIR zincirleme kazaya karıştı. Yaralanan olmadığı mazada Erzincan-Erzurum karayolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi 2 saat trafiğe kapandı.

Kazada İran plakalı bir TIR'da bulunan plastik hammaddesi karayoluna döküldü. Bölgeye çağrılan çekiciler vasıtasıyla alt geçitte hasar gören araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.(DHA)