Üye Girişi
Haberler

Alsancak'taki Antikacı Bülent Hitay, 50 Yıldır Tarihe Işık Tutuyor

Alsancak'taki Antikacı Bülent Hitay, 50 Yıldır Tarihe Işık Tutuyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Alsancak semtinde antikacılık yapan Bülent Hitay, 50 yıllık birikiminin sonucu olarak 147 yıllık gramofon ve 120 yıllık tablo gibi değerli antikaları dükkanında bulunduruyor. Hitay, yaptığı işten mutluluk duyduğunu ve dostluklar edindiğini belirtiyor.

İZMİR'in Alsancak semtinde küçük bir antika dükkanı olan Bülent Hitay (80), tarihe ışık tutan birçok eşyayı elinde bulunduruyor. 50 yıllık antikacı olan Hitay'ın dükkanındaki 147 yıllık gramofondan 120 yıllık tabloya kadar pek çok antika eşya dikkat çekiyor. Hitay, "Yaptığım bu işten mutluluk duyuyorum ve iyi dostlar kazanıyorum. Bu vesile ile asırlık antika eşyaları bulup almaya çalışıyorum" dedi.

Alsancak semtinde antikacılık yapan Bülent Hitay, tarihe ışık tutan birçok eşyayı elinde bulunduruyor. 50 yıldır bu işle uğraştığını belirten Hitay, 147 yıllık gramofondan 120 yıllık tabloya kadar birçok antika eşyayı dükkanında satışa sunuyor. Gençlik yıllarından itibaren antikaya ilgi duyduğunu belirten Hitay, ailesinden kalan eşyaları biriktirmeyle bu işe başladığını ve 20'li yaşlarda da özel sektörde çalışırken bile biriktirdiği eserler olduğunu söyledi. Hitay, "Amacım kar değil yaptığım işten mutluluk duyuyorum ve iyi dostlar kazanıyorum. Bu vesile ile asırlık antika eşyaları bulup almaya çalışıyorum. Şu an dükkanda yine çok değerli antika gramofon, tablo, taş plak gibi eşyalar var. Osmanlı döneminden kalan antika eşyaların neredeyse hepsinin alıcısı oldu ve bitti" dedi.

'OSMANLI DÖNEMİNE AİT OLAN TAŞ PLAKLAR VAR'

Hitay, 1877 yılında Thomas Edison'un Amerika'da ürettiği ilk müzik aleti olan gramofonu dükkanında bulundurduğunu söyleyerek, "Yine çok değerli olan Osmanlı dönemine ait olan ve İngiltere, Fransa'da, Grafson Plak gibi markalara yaptırılmış taş plaklar mevcut. 1920'li yıllarda basılan Cemal Reşit Rey'in orijinal taş plakalarını da bulunduruyorum. Ayrıca bir İngiliz balık tutma kulübünün 120 yıllık bir tablosunu tanıdık ve aracılarla getirdiğim bir parça da bulunuyor. Bu antika eşyaları Türkiye'den ya da yurt dışından benimle birlikte bu işi yapanlar aracılığıyla topluyorum. Ayrıca müzayedelerden, mezatlardan da elde ediyorum. Ayrıca Alsancak'ta varlıklı insanların vefatları sonrası satın aldığım eserler de var. Çünkü gençler genel olarak bu antika eşyalara pek ilgi duymuyorlar. Ancak ilgi duyan azınlıktaki gençler, dükkana uğrayıp bir şeyleri araştırıp soruyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alsancak İzmir

Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Taksicinin babasının sözleri kahretti
TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu? TOKİ ARSA SATIŞI: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde arsa satışı yapılacak? İnci Taneleri son bölüm neler oldu? İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı izle! HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları bugün açıklanır mı? YDS 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: YDS yerleri açıklandı mı? Bu akşam Hudutsuz Sevda var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı? Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) 29 Ekim Ankara kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler iptal mi oldu? Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) Ömer Öcalan ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ne görüştü? 24 Ekim hangi burç? 24 Ekim Akrep mi Terazi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.