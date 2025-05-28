ALPİN İnsansız Helikopteri, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Tanıtıldı

ALPİN İnsansız Helikopteri, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Tanıtıldı
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Titra Teknoloji tarafından üretilen ALPİN insansız helikopteri, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda sergilendi. Helikopter, 9 saate kadar havada kalabilen kapasitesi ve otonom uçuş yetenekleri ile dikkat çekti.

İnsansız helikopter ALPİN, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda sergilendi.

Titra Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre şirket, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında da görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen "Erciyes-2025 Tatbikatı"na katılım sağladı.

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisi teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketi, tatbikatta döner kanat platformu ALPİN'i tanıttı ve mockup versiyonunu sergiledi.

Türkiye'de döner kanat teknolojisine odaklanan ve bu alanda ilk olma özelliği taşıyan Titra, geliştirdiği ürününü ulusal ve uluslararası katılımcılarla paylaştı. Döner kanat konseptinde Türkiye'nin ilk özgün yaklaşımını ortaya koyarak sektöre yeni bir yön veren Titra Teknoloji, Türk savunma sanayisindeki mühendislik gücünü ve özgün teknolojilerini sahada göstermeyi amaçlıyor.

Milli olarak üretilen insansız helikopter ALPİN, genişletilmiş yakıt tankı sayesinde 9 saate kadar havada kalabiliyor. ALPİN, 200 kilogramı aşan faydalı yük kapasitesi ile askeri ve sivil operasyonlarda çeşitli ekipman ve malzemelerin güvenli şekilde taşınmasına olanak sağlıyor. Tamamen otonom kalkış ve iniş kabiliyetine sahip helikopter, önceden belirlenmiş rotalarda uçabilme özelliği sayesinde programlanmış görevleri yerine getirebiliyor.

ALPİN, Türkiye'nin ilk özgün insansız helikopteri olarak güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
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