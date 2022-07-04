Alperen ikinci kulağına kavuşmak için gün sayıyor

İZMİR'de doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'microtia tip 3' hastası, 4 yaşındaki Alperen Çelik, 5 ay önce ABD'de yapılan ameliyatın ardından sol kulağına kavuştu. Artık duymaya başlayan ve annesiyle iletişim kuran Alperen'in sağ kulağından da ameliyat olması için açılan Valilik onaylı bağış kampanyası, yaşamını yitiren SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız için toplanan yardım parası sayesinde tamamlandı. Eylül ayında tekrar ABD'ye gitmeye hazırlandıklarını söyleyen Alperen'in annesi Fidan Funda Çelik, "Ona diğer çocuklar 'kulaksız' demeyecek. Çocuğumu parka götürdüğümde üzüldüğünü görüp 'hadi gidelim' oğlum demeyeceğim. Artık iki kulaklı Alperen olarak parklarda oynayacak" dedi.

Bornova ilçesinde yaşayan Fidan Funda Çelik (37) ve Köksal Çelik (36) çifti, dört yıl bekledikten sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen oğulları 4 yaşındaki Alperen'in doğuştan iki kulağı olmadığını öğrendi. Doğduğundan beri hiçbir sesi duymayan ve konuşamayan Alperen, 8 Şubat'ta, doğum gününde ABD'de sol kulağından ameliyat oldu. Vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapılan Alperen, hiçbir cihaza gereksinim duymadan ilk kez annesinin sesini duydu.

Bir anne olarak hissettiklerini paylaşan Çelik, "En azından parka gittiğimizde ona diğer çocuklar 'kulaksız' demeyecek. Alperen oradan kaçmayacak. Oğlum orada utanmayacak. 'Anne eve gidelim' demeyecek. Çünkü iki kulağı olacak. Diğer çocuklardan bir farkı olmayacak. Bere takmayacak. En güzel duygum bu. Çocuğumu parka götürdüğümde üzüldüğünü görüp 'Hadi gidelim' oğlum demeyeceğim. Bu hissin tarifi bile yok. İki kulaklı Alperen olarak parklarda oynayacak" ifadelerini kullandı.