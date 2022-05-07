Alperen 4 yıl sonra ilk kez 'anne' dedi

İZMİR'de doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'mikrotia' hastası olan, şubat ayında ABD'de yapılan operasyonla sol kulak yapılan 4 yaşındaki Alperen, ilk kez 'anne' dedi. Oğlunun ameliyattan sonra ilk kez duyduğu anı anlatan Fidan Funda Çelik (37), "Ona ismiyle ilk seslendiğimde bana dönüş anını anlatamam. Koşarak gelip sarıldığı anı hiçbir şeye değişmem. İlk defa sesimi duydu ve sarılıp öpmeye başladı" dedi.

?Bornova ilçesinde yaşayan Fidan Funda ve Köksal Çelik (36) çifti, 4 yıl bekledikten sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen oğulları mikrotia tip-3 hastası Alperen'in doğuştan iki kulağı olmadığını öğrendi. Doğduğundan beri hiçbir sesi duymayan ve konuşamayan Alperen, 8 Şubat'ta, doğum gününde ABD'de sol kulağından ameliyat oldu. Vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapılan Alperen, hiçbir cihaza gereksinim duymadan ilk kez annesinin sesini duydu. Anne Çelik ise 4 yıl sonra ilk kez oğlunun 'anne' dediğini duyunca büyük bir mutluluk yaşadı. Muhasebeci olarak çalışırken oğlunun doğumundan sonra işini bırakan Çelik, oğlu Alperen'in bu mutluluğunun yarım kalmaması için tıbbi olarak ikinci kulağından da aynı ameliyatı olması gerektiğini belirtti.

İkinci kulağı da olduktan sonra oğlunun tamamen duyacağını belirten Fidan Funda Çelik, "Önümüzdeki yıl anaokuluna gidecek. Arkadaşları gibi oyun oynayıp onlardan kaçmayacak bundan daha güzel bir şey olamaz" diye konuştu.