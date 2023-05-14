Alper Taşdelen: 'Cumhurbaşkanlığı Sonuç Tutanağı, İtirazlarla ve Milletvekili Tutanağıyla Birlikte Verilecek Denilerek Geciktiriliyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Twitter hesabında; “Çankaya 716 bin kişiyle en çok seçmene sahip ilçe. 1971 sandıktan şu ana kadar verilen ıslak imzalı tutanak sayısı yüzde 30. Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı, itirazlarla ve milletvekili tutanağı ile birlikte verilecek denilerek geciktiriliyor. Bekleyin. Farkı açacağız” açıklamasını yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Twitter hesabında; "Çankaya 716 bin kişiyle en çok seçmene sahip ilçe. 1971 sandıktan şu ana kadar verilen ıslak imzalı tutanak sayısı yüzde 30. Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı, itirazlarla ve milletvekili tutanağı ile birlikte verilecek denilerek geciktiriliyor. Bekleyin. Farkı açacağız" açıklamasını yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu akşam saat 21.45'te Twitter hesabından; Çankay'da ıslak imzalı tutanak sayısının yüzde 30 olduğunu duyurdu. Taşdelen'in paylaşımı şöyle:

"Çankaya 716 bin kişiyle en çok seçmene sahip ilçe. 1971 sandıktan şu ana kadar verilen ıslak imzalı tutanak sayısı yüzde 30. Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı, itirazlarla ve milletvekili tutanağı ile birlikte verilecek denilerek geciktiriliyor. Bekleyin. Farkı açacağız."