Alper Taşdelen: Çankaya'da Neredeyse Her Sandığa İtiraz Ediliyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Twitter hesabında; “Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız” açıklamasını yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Twitter hesabında; " Çankaya'da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız" açıklamasını yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu akşam saat 20.10'da Twitter hesabından; Çankaya'daki sandıklara itiraz edildiği için sisteme oy girilemediğini duyurdu. Taşdelen'in açıklaması şöyle:

"Çankaya'da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız."