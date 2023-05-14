Üye Girişi
Haberi Paylaş
Alper Taşdelen: Çankaya'da Neredeyse Her Sandığa İtiraz Ediliyor.

Alper Taşdelen: Çankaya'da Neredeyse Her Sandığa İtiraz Ediliyor.

Güncel Haberler

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Twitter hesabında; “Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız” açıklamasını yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Twitter hesabında; " Çankaya'da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız" açıklamasını yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu akşam saat 20.10'da Twitter hesabından; Çankaya'daki sandıklara itiraz edildiği için sisteme oy girilemediğini duyurdu. Taşdelen'in açıklaması şöyle:

"Çankaya'da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Alper Taşdelen Twitter Çankaya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title