Alpaslan Köyü'nde Kadınlardan Elektrikli Motorlarla Anneler Günü Konvoyu

Alpaslan köyünde kadınlardan elektrikli motorlarla "Anneler günü" konvoyu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köyde kadınlar, elektrikli motorlarıyla sokak sokak gezerek anneler gününü kutladı.

Alpaslan köyünde muhtarlık ve köy okulu tarafından, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Köyde yaşayan anneler, kullandıkları üç tekerlekli elektrikli motorlarıyla sokak sokak gezip korna çalarak renkli bir konvoyla anneler gününü kutladı. Daha sonra köy parkında toplanan anneler Alpaslan İlk ve Ortaokulu'nun hazırladıkları etkinliklere katıldı. Yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme gibi çeşitli yarışmaların yapıldığı programda anneler yarıştı.

Köy halkından Ziya Ahmet Celep, çektiği görüntülerle "Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun" diyerek paylaşımda bulundu. Etkinliğe köy muhtarı Harun Zorlu, okul müdürü Bahadır Gerdan, çok sayıda öğrenci ve köy halkı katıldı.