Alparslan: Büyük Selçuklu'nun dün yayınlanan bölümü beğenileri topladı - Haberler

Güçlü oyuncu kadrosu, ihtişamlı dekoru, kuvvetli prodüksiyonu ve etkileyici senaryosuyla TRT 1 'de pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan "Alparslan: Büyük Selçuklu" 25. bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Dizinin dün akşamki bölümünde Çağrı'nın yaralanması ve Vaspurakan fethinde başbuğ olarak Yınal'ı seçmesi çok konuşuldu. Alparslan'ın Vaspurakan'ın suyunu kesmek için bir uçurumdan inerek mağaraya indiği sahne yürekleri hoplattı. Hasan'ın Akça'ya hediye olarak eşinden kalan giysileri ve takıları vermesi izleyenlere duygusal dakikalar yaşattı.

Dizinin 25. bölümünde neler oldu:

Ferzat Alparslan'a Bizans'ın Vaspurakan fethinde kullanılacak olan mancınıkları yakmasını istediğini ama Selçukluların yanında olduğunu söyledi. Ancak Ferzat bu durumu Diyojen ve Kekavmenos ile de paylaşarak, Bizans ile işbirliğine devam etti.

Vaspurakan kuşatmasının başında yer alan Çağrı'ya Bizanslılar suikast düzenledi. Suikastta yaralanan ve bir süre yürüyemeyecek olan Çağrı, yeni bir başbuğ belirlemek zorunda kaldı ve kardeşi Yınal'ı seçti. Alparslan ve Süleyman bu duruma şaşırırken, Erbasgan, isminin adaylar arasında bile anılmamasına içerledi.

Alparslan, Akça'ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Ancak Vaspurakan fethinden sonra babasına gerçekleri söylemek isteyen Akça'ya Hasan bey bir sürpriz yaparak, eşinden kalan giysileri ve takıları hediye etti. Akça babasına gerçekleri anlatamadığı için daha da çok üzüldü. Akça ve Hasan birbirlerine ne zaman kavuşacak?

Alparslan kuşatma öncesinde Vaspurakan'ın suyunu kesti ve kaleye giden İkmâl kervanlarını ele geçirmek üzere plan yaptı. Bu planı tahmin eden ve Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, Rati'nin teklifiyle Selçukluların ele geçirdiğini sandığı kervanlara neft yükledi. Şarap fıçılarının içine de neftleri ateşe vermesi için adam yerleştirildi. Bundan habersiz olan Selçuklular ele geçirdikleri neft yüklü kervanların birini karargaha diğerini de Merv obasına getirdi. Alparslan ve Yınal'ın sandıkların yüklü olduğu arabaya doğru yürüdüğü sırada büyük bir patlama yaşandı. Alparslan ve Yınal bu patlamadan sağ çıkacak mı? Alparslan Bizanslılardan bunun intikamını nasıl alacak?

Öte yandan Kekavmenos Alparslan'ın Vaspurakan kalesini mancınıklar ile vurmaması için Türkmenleri ve Akça'yı rehin aldı. Akça Kekavmenos'un elinden kurtulabilecek mi?

Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu alan hikayesiyle "Alparslan: Büyük Selçuklu" her Pazartesi saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında...

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