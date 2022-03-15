Alparslan: Büyük Selçuklu'nun dün geceki bölümü beğeni topladı

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan"Alparslan: Büyük Selçuklu" on beşinci bölümüyle Total'de 8.29 izlenme oranı, AB'de 8.19 izlenme oranı ve ABC1'de ise 8.82 izlenme oranıyla ulusal çapta birinciliği ele aldı.

Dizinin 17. bölümünde, Şehver'in ölmesi izleyenleri derinden etkiledi. Öte yandan Bozan'ın Hasan'a kurduğu pusuda Hasan'ın yaralanması ve Akça'nın baba beni bırakma demesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Alparslan'ın Bozan'ı öldürmesi ve Büst'ü ele geçirmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin 17. bölümünde neler oldu:

Gazne askerlerini öldüren, Şehver'i rehin alan ve Büst'te tahta oturan Bozan, açık şekilde Alparslan'a ve Çağrı beye meydan okudu. Onu durdurmaya çalışırken Alparslan, Süleyman ve Çağrı büyük güçlükler ve acılarla karşılaştı.Bozan onlara şehzadeler ile Mesud'u takas yapmayı teklif etti. Çağrı bey, takasın yapılacağı yerde Sultan Tuğrul'un tüm ikazlarına rağmen Bozan'a pusu kurdu ancak Karaca'nın abisine bu pusudan bahsetmesi planlarını alt üst etti. Çağrı'yı ve Süleyman'ı alt ederek ele geçiren Bozan, Çağrı'dan evladından birini seçmesini söyledi. Şehver'i veya Süleyman'ı öldüreceğini söyledi. Gerilimin arttığı bölümde Çağrı,Bozan'a benim canımı al çocuklarımı bağışla dedi. Eğer seçim yapmazsa kendisinin seçeceğini söyleyen Bozan nihayetinde Şehver'i öldürdü. Çağrı'nın boğazına kılıcı dayadığı sırada ise Batur Bey yetişti. Tüm Karmatiler öldü ancak Bozan ve Cevat yanlarında şehzadelerle kaçtı. Yınal, Bozan ile görüşerek, yanında durduğunu ve fedailerinin Musul vilayeti hudutlarından geçmesine izin vereceğini söyledi. Bu haberi alan Alparslan, Yınal'ı görmeye gittiği sırada Yınal'ın onlarla işbirliği yapmadığını anladı. Alparslan Yınal'a "Yeğenin Şehver, sen burada kimseye haberetmediğin tertibini yürütürken öldürüldü. Onlar Bozan'ı haklayacak, sen de yılanlarını haklayıp Büst'e mi konacaktın" dedi. Karmati kılığına giren Alparslan ve alpleri, Yınal bey ile birlikte Bozan'ın karşısına çıktı. Bozan'ın boğazına kılıcı dayayan Alparslan; "Üstte gök basmadıkça, altta yer çökmedikçe kelleni gövdenden ayıracağım dedim sana! İşte, üstte mavi gök basmadı, altta yağız yer çökmedi! Vakit geldi kellen gövdenden düştü" diyerek kellesini gövdesinden ayırdı. Taht odasına giren Alparslan, "Büst bundan gayri Mikail oğlu Çağrı beyin mülküdür" dedi. Alparslan'ın bu hamlesine karşılık Yınal ne yapacak?

Bizans'a esir düşen Akınay, kilimde gördüğü işaret ile Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi. Akınay'ı kurtarmak için her şeyi göze alan Alpagut Akça'nın da desteği ile Akınay'ı kurtardı. Oğlu Alpagut'un yaşadığını öğrenen Akınay, şimdi ne yapacak?

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'e Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Toprak Sergen, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal ve Esra Kızıldoğan gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu alan hikayesiyle "Alparslan: Büyük Selçuklu" her Pazartesi saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında...

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