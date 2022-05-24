Alparslan: Büyük Selçuklu'da heyecan dorukta - Haberler

Alparslan: Büyük Selçuklu tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu

Güçlü oyuncu kadrosu, ihtişamlı dekoru, kuvvetli prodüksiyonu ve etkileyici senaryosuyla TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan "Alparslan: Büyük Selçuklu" 23. bölümüyle Total'de 6.64, izlenme oranı, AB'de 5.77 izlenme oranı ve ABC1'de ise 7.08 izlenme oranıyla ulusal çapta tüm reyting gruplarında birinci oldu.

Dizinin 26. bölümünde, Akça ve Nizamülmülk'ün zindanda kavuşma sahnesi çok sayıda yorum alarak, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Alparslan'ın Herve'ye karşı yaptığı plan izleyic tarafından büyük alkış topladı. Son sahnede Alparslan'ın Akça ve Nizamülmülk'ün Vaspurakan'da olduğunu öğrenmesi karşısında ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Dizinin 26. bölümünde neler oldu:

Rati'nin fikriyle Diyojen ve Kekeavmenos'un kurduğu plan işlemiş, neft yüklü arabaları ele geçiren alplar onları karargaha ve obaya getirmişti. Obaya giden kervanın neft yüklü olduğunu anlayan Süleyman, patlamayı son anda engelleyerek oba halkını kurtardı. Karargâhtaki patlama neticesinde yaralanan Yınal, sefer kumandanlığını Alparslan'a bıraktı. Alparslan'ın kumandanlığı ile birlikte kuşatma için hazırlıklar hız kazandı. Alparslan kaleye esir olarak getirilen Türkmenleri ve Akça'yı kurtarmak için Alpagut'tan destek istedi. Alparslan, Alpagut ve Akça sayesinde esirleri kurtardı. Alpagut Akça ile anlaşmaları gereğince Kekavmenos'a Akça'nınbir hain olduğunu, yolundan saptığını ve Alparslan'a aşık olduğunu bu yüzden kaçtığını söyledi. Bu duruma öfkelenen Kekavmenos, son kozunu oynayıp kızının yaşadığı bilgisini Nizamülmülk'e verdi. Akça'ya da babasının elinde olduğu haberini gönderdi. Bu haberi aldıktan sonra Vaspurakan'a tek başına giden Nizamülmülk, Akça ile yüz yüze geldi. Akça ve Nizamülmülk bu durumdan nasıl kurtulacak?

Kekavmenos'un yardım istediği Herve, kuşatmayı yarıp kaleye girdi. Ancak Herve'nin bir bölük askerini yakalayan Alparslan, Herve ile ilgili askerlerini arkasında bırakmayacağının bilgisini öğrenince, kalenin içindeki askerleri azaltmak için bir plan yaptı. Elindeki askerleri saldı ve kaçmalarını söyledi. Kalenin yakınlarına gelince de Herve'nin askerlerini yakaladı. Bu durumu gören Herve, askerlerini kurtarmak için kalenin kapısını açtırdı. İçeriden takviye birlikler gönderdi. Mancınıkları kaleyi hedef alacak şekilde yerleştiren Alparslan, Akça ve Nizamülmülk'ün içeride olduğunu öğrendi. Alparslan Akça'nın ve atabeyinin hayatını tehlikeye atarak, mancınıkları ateşleyecek mi?

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'e Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Erdinç Gülener, Toprak Sergen, Olcay Kavuzlu, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal ve Esra Kızıldoğan gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Sultan Alparslan'ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu alan hikayesiyle "Alparslan: Büyük Selçuklu" her Pazartesi saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında...

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