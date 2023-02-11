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ALO 144, OHAL sürecinde yardım yapmak isteyenler için yönlendirme hattı olacak

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ALO 144, OHAL sürecinde yardım yapmak isteyenler için yönlendirme hattı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Hattı ALO 144'ün Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde ayni yardımların kabul sevk ve idaresi amacıyla kullanılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Hattı ALO 144'ün Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde ayni yardımların kabul sevk ve idaresi amacıyla kullanılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın Sosyal Yardım Hattı ALO 144, OHAL süresince AFAD koordinasyonunda gerek bireysel gerekse tır ve kamyonlarıyla ayni yardım yapmak isteyen kişi ve kuruluşların yapacakları yardımları hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlayacaktır. Hedefimiz, bölgeye giriş çıkış trafik yoğunluğunu azaltmak, hayırseverlerimizin ayni bağışlarının deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza en hızlı ve düzenli şekilde ulaşmasını temin etmektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AFAD Aile Yerel Güncel Haberler

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