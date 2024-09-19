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Tokat'ın Almus ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Tokat'ın Almus ilçesinde Gaziler Günü kutlandı
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Almus Çok Programlı Lisesi'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, Türkiye’nin Gaziler Günü etkinlikleri gerçekleştirildi. Kaymakam Emre Çömen, gazilerle ailelerine teşekkür ederek, şehitler ve gaziler için rahmet ve minnet duyduğunu belirtti.

Tokat'ın Almus ilçesinde Gaziler Günü kutlandı.

Almus Çok Programlı Lisesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra ilçedeki gaziler ve aileleriyle Tufantepe Öğretmenevi'nde bir araya gelen Kaymakam Emre Çömen, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel

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