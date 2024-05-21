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Almus'ta Bahar Temizliği Projesi Hayata Geçirildi

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu öncülüğünde, Almus ilçesinde başlatılan 'Temiz Tokat Projesi' kapsamında, gençlerin, vatandaşların ve kurumların katılımıyla bahar temizliği yapıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu öncülüğünde, il genelinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, Almus ilçesinde bahar temziliği yapıldı.

Toplumsal farkındalığı ve çevre bilincini vatandaşlarla gençlere aşılamak adına hayata geçirilen "Almus'ta Bahar Temizliği" projesi, Kaymakamlık öncülüğünde gençlerin, vatandaşların ve kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Süleyman Arslan Parkı ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Almus Meslek Yüksekokulu arasında bulunan yürüyüş yolu ve yol kenarlarındaki çöpler, gençler ve vatandaşların katılımıyla temizlendi.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Dönem dönem ilçemizin merkezi ve köylerinde temizlik yapıyoruz. Fakat ziyaretçi sayısının çokluğunu ve arazinin genişliğini düşündüğünüz zaman temizliğin ne kadar zor olduğunu hepiniz takdir edersiniz. En güzel temizlik aslında hiç kirletmemek." dedi.

Doğa yürüyüşü yapanlar, arazi araçlarıyla tura katılanlar, tarlasına bahçesine gidenlere kadar herkesin çevreyle ilgili duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Çömen, "Bu atıkların doğada yok olması çok mümkün değil. İlçemizde yaşayan ve ziyaret amaçlı gelen tüm vatandaşlarımızı yeşili ve mavisiyle büyüleyici doğal güzelliğe sahip Almus'umuzu daha temiz tutmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Numan Hatipoğlu Tokat Almus Çevre Güncel Haberler

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