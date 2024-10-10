Almus Müftülüğü'nde İstişare ve Vefa Toplantısı Düzenlendi
Almus Müftülüğü, Aliyyül Mürteza Külliyesi'nde hizmetlerin istişaresi ve emekli din gönüllüsü imamlara yönelik bir vefa programı toplantısı gerçekleştirdi. Din hizmetlerinin yaygınlaştırılması için önerilerde bulunuldu.
Almus Müftülüğünce istişare ve vefa toplantısı gerçekleştirildi
Aliyyül Mürteza Külliyesi'nde, yapılan hizmetlerin istişaresi ve emekli din gönüllüsü imamlara vefa programı çerçevesinde toplantı düzenlendi.
Programda, din ve din eğitimi hizmetlerinin nasıl yaygın ve etkili hale nasıl getirilebileceği konusunda istişarede bulunuldu.
Programa Almus Müftüsü Adem Akçelik ile din görevlileri katıldı.