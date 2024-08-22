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Almus Kaymakamı Emre Çömen köy gezilerini sürdürüyor

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Almus Kaymakamı Emre Çömen, İlçe Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ve Almus Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Selahattin Çiğdem ile birlikte köy ziyaretlerini sürdürüyor. KÖYDES projesi kapsamında Çiftlik ve Arısu köylerinde yapımına başlanacak olan projeleri yerinde inceledi. Çömen, vatandaşlarla bir araya gelerek devletin imkanlarının köylere etkin şekilde götürülmesi için vatandaşları dinliyor ve eksikleri tespit ediyor. Amacı, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak.

Almus Kaymakamı Emre Çömen köy gezilerini sürdürüyor.

Çömen, İlçe Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer, Almus Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Selahattin Çiğdem ile birlikte köy ziyaretlerini sürdürüyor. KÖYDES projesi kapsamında Çiftlik ve Arısu köylerinde yapımına başlanacak olan projeleri yerinde inceledi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Çömen, daha sonra Üçgöl köyünde yapımına başlanan ikinci kat asfalt satih kaplama işini yerinde inceledi, işçiler ile bir süre sohbet etti.

Çömen, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı köylerimizde ziyaret ederek devletin imkanlarının köylerimize etkin şekilde götürülebilmesi için vatandaşlarımızı dinliyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz, planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek bu kapsamda köy ziyaretlerimiz sürecek." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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