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Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçedeki külliyeleri ziyaret etti

16 Aralık 2023 14:29 Güncelleme: 14:30 Abone Ol

Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçede bulunan Fatıma Tüz Zehra ve Aliyyel Mürteza külliyelerini ziyaret etti. Çömen, külliyelerde düzenlenen etkinliklere katıldı ve öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca hafızlık eğitimi alan öğrencilerle yemek yedi.