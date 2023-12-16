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Almus Kaymakamı Çömen, köy ziyaretlerini sürdürüyor

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Almus Kaymakamı Emre Çömen, köylerdeki sorunları yerinde görmek amacıyla ziyaretlerine devam ediyor.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, köylerdeki sorunları yerinde görmek amacıyla ziyaretlerine devam ediyor.

İlçeye bağlı Gümeleönü, Dereköy ve Cihet köylerini ziyaret eden Çömen, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi.

Gümeleönü Jandarma Karakolunu da ziyaret eden Çömen, 2020'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Berkay Işık'ın mezarına ziyarette bulundu.

Çömen, "Köy ziyaretlerimiz sürecek, sorunları yerinde görerek ve bir an evvel çözerek vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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