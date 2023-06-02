Almus Barajı'nda su seviyesi yağışlarla birlikte yükseldi

TOKAT'ın Almus ilçesinde 59 yıldır elektrik üretimi, balık yetiştiriciliği ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı'nda 2021 yılında yüzde 30'a kadar düşen su seviyesi yağışlarla birlikte yüzde 65'e kadar yükseldi. Almus Belediye Başkanı Bekir Özer "Geçen seneye göre bu yıl ki oranlarımız çok daha güzel. Geçen sene yüzde 60'a yanaşamamıştı. Bu yıl ise yüzde 65'e doğru çıkıyor" dedi. Almus ilçesinde Yeşilırmak üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1964 yılında yapılan Almus Baraj'ında su seviyesi son yıllarda büyük düşüş yaşandı. Bir ara yüzde 20'lere kadar düşen barajın doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 65'e kadar çıktı. 2021- 2022 yılında Almus Barajı'nda, suyun kıyıdan yaklaşık 120 metre çekilmesiyle birlikte daha önce teknelerle gidilen ve kıyıya 60 metre mesafedeki 'Malkayası' adı verilen kayalık alan ise tekrar baraj suyu altında kaldı. Baraj suyu altında kalan kayalık üzerinde bulunan Türk bayrağı görülebiliyor.

BU SENE BOLLUK VE BEREKER VAR

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, " Bu yıl yağmur yağışlarımız güzel geçti. Aslında kışın kar yağışı olmadı. Kardan yana biraz müzdaribiz, ama Nisan ayına gelidiğinde yağmurlarımız başladı. Bu sene bolluk ve bereker var. Susuzluğumuz giderildi. Barajımız doldu. Şunada yüzde 60'ı geçtik 65'e yanışıyor. Bu sene kuralık yaşamayacağız inşallah. Mart ayından itibaren yağmur yağışı almaya başladık. Halede yapmur yağışı almaktayız. Yağmurlar barajımızı doldurdu. Geçen seneye göre bu yıl ki oranlarımız çok daha güzel. Geçen sene yüzde 60'a yanaşamamıştık. Bu yıl ise yüzde 65'e doğru çıkıyor. Barajımızda balık üretimi yapılıyor. Ayrıca tarımda sulamada kullanılıyor. Buranın yapılışta ki ilk amacı taşkın korumadır. Son yılllarda balıkçılığımız arttı ve Türkiye'de ikinci sıradayız" dedi. (DHA)