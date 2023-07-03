Almus Baraj Gölü'nde su ürünleri av yasağı sona erdi

Tokat'ın Almus ilçesinde içesinde, çok sayıda türde tatlı su balığını barındıran Almus Baraj Gölü'nde su ürünleri av yasağı sona erdi. Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Almus Baraj Gölü'nde 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında getirilen av yasağına uymayanlar hakkında 1155 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. 1 Temmuz itibariyle Almus Baraj Gölü'nde av yasağının bittiği bildirilen açıklamada, 'Unutmayalım balıkçılığın sürdürülebilir olması için kurallara bağlı avcılığa dikkat etmeliyiz.' uyarısında bulunuldu.