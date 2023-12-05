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Almatı, Yılın 9 Ayında 1,5 Milyondan Fazla Turist Ziyaret Etti

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Kazakistan'ın Tanrı Dağları'nın eteğindeki en büyük şehri Almatı'yı, yılın 9 ayında 1,5 milyondan fazla turist ziyaret etti. Almatı Vali Yardımcısı Alişer Abdikadirov, turist sayısının artışına dikkat çekti.

Kazakistan'ın Tanrı Dağları'nın eteğindeki en büyük şehri Almatı'yı, yılın 9 ayında 1,5 milyondan fazla turist ziyaret etti.

Almatı Vali Yardımcısı Alişer Abdikadirov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kazakistan'a gelen her iki yabancı turistten birinin mutlaka kenti gezdiğini söyledi.

Abdikadirov, 2023'ün ilk 9 ayında Almatı'ya gelen turist sayısının 1,5 milyonu aştığını belirterek, "Almatı'ya gelen yabancı turist sayısı da yüzde 51,1 arttı." dedi.

Almatı'da yılbaşından beri 16 çevre oteli ve 112 odalı otel açıldığını, şu anda 847 odalı 5 tesisin daha inşaatının sürdüğünü dile getiren Abdikadirov, Tanrı Dağları'nın eteğindeki Almatı'nın doğasıyla hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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