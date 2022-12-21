Almanya, Yağmalanan 22 Tarihi Eseri Nijerya'ya İade Etti Güncel Haberler ABUJA, 21 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen iade edilen eserlerin devir teslim törenine katılan Almanya ve Nijerya'dan yetkililer, 20 Aralık 2022. Avrupa ülkeleri tarafından 120 yıl önce Batı Afrika ülkesinden alınan 1. ABUJA, 21 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen iade edilen eserlerin devir teslim törenine katılan Almanya ve Nijerya'dan yetkililer, 20 Aralık 2022. Avrupa ülkeleri tarafından 120 yıl önce Batı Afrika ülkesinden alınan 1.130 Benin bronzunun resmi olarak ülkeye geri verilmesi sürecinin bir parçası olarak, 22 yağmalanmış eser Alman hükümeti tarafından Salı günü Nijerya'ya iade edildi. (Fotoğraf: Sodiq Adelakun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Batı Afrika Almanya Nijerya Aralık Güncel Haberler

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