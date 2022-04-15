Almanya ve Ukrayna Arasında Diplomatik Gerilim Sürüyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ı Kiev'de görmek istememesinin yol açtığı diplomatik gerginlik sürerken, konu Alman iç politikasında da tartışmalara neden oldu. Kiev'in Berlin'den talep ettiği silahların teslimatının durumu ve Rusya'ya petrol ambargosu çağrıları Berlin'in bugünlerde gündemini belirleyen konular arasında

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