Almanya ve Ukrayna Arasında Diplomatik Gerilim Sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya ve Ukrayna Arasında Diplomatik Gerilim Sürüyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ı Kiev'de görmek istememesinin yol açtığı diplomatik gerginlik sürerken, konu Alman iç politikasında da tartışmalara neden oldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ı Kiev'de görmek istememesinin yol açtığı diplomatik gerginlik sürerken, konu Alman iç politikasında da tartışmalara neden oldu. Kiev'in Berlin'den talep ettiği silahların teslimatının durumu ve Rusya'ya petrol ambargosu çağrıları Berlin'in bugünlerde gündemini belirleyen konular arasında

Almanya ve Ukrayna Arasında Diplomatik Gerilim Sürüyor

DailyMotion.com / Güncel

Walter Steinmeier, Almanya, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title