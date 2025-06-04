Almanya ve Polonya'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya'nın güvenliğinin ülkesinin güvenliği için her zamankinden daha fazla önemli olduğunu söyledi.

Wadephul ile Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, başkent Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Johann Wadephul, "Polonya'nın güvenliği, Almanya'nın güvenliği için her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın Avrupa barış düzenini temelden sarstığını aktaran Wadephul, "Polonya, mültecileri kabul ederek, askeri destek sağlayarak, stratejik netlik göstererek, kendi güvenliğine yatırım yaparak erken ve kararlı şekilde hareket etti." ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana en az 630 Ukraynalı çocuğun öldürüldüğüne ve yaklaşık 2 bin çocuğun da yaralandığına işaret ederek, sayıların şoke edici olmasının yanında Ukrayna'ya verilen desteğin kesilmemesi gerektiğini de gösterdiğini kaydetti.

Başbakan Friedrich Merz'in, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğine atıfta bulunan Wadephul, "Başbakan'ın, ABD ve Avrupa'nın birlikte Rusya'yı müzakere masasına oturtması beklentisini destekliyoruz. Barış için bu fırsat kaçırılmamalıdır. Bu savaş adil şekilde sona erdirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya ölçülemez acılar yaşattığını hatırlatan Wadephul, "Milyonlarca Polonyalı, Alman Nasyonal Sosyalistleri tarafından haklarından mahrum bırakıldı, köleleştirildi ve öldürüldü. Bu suçluluk duygusu tarihimizin bir parçası ve geleceğimiz için bir sorumluluk olarak kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Ukrayna'ya silah sevkiyatının devam etmesi önemli"

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski de Rusya'nın barıştan söz ettiğini ancak bir "yıpratma" taktiği uyguladığını savurarak, "Rusya'nın aynı zamanda hava saldırıları daha da yoğunlaşıyor. Ukrayna'ya yardımımızı sürdürmemiz ve silah sevkiyatının devam etmesi önemli." dedi.

Savunma alanında AB düzeyinde ve NATO çerçevesinde işbirliğinin daha da derinleştirilmesini isteyen Sikorski, bu konuda işbirliği alanları arayacaklarını ve savunmayı güçlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Avrupa'nın kendi savunması ve Ukrayna'nın egemenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Sikorski, "ABD'nin buradaki rolü büyük önemini korumaktadır ve biz de ABD yönetimiyle diyalog için kararlılıkla çalışıyoruz. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, bu konuda baskı oluşturmak için büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Sikorski, Almanya ile ilişkilerde geleceğe yönelirken tarihe de bakmanın önemine işaret ederek, "Bu, önemli bir referans noktasıdır. Tarihin trajik olayları, aramızdaki umut verici ve iyi ilişkilere engel olmamalıdır. Ancak (2. Dünya Savaşı) kurbanlar için tazminat gereklidir. Böyle bir tazminat olmadan işbirliğimizin tam potansiyelini gerçekleştirmek zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Polonya'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sikorski, "Umarım bir muhalefet adayının seçimi kazanmasının, Polonya'daki demokrasinin durumunun kanıtı olduğunu fark edersiniz. Ancak lütfen Polonya'da, Almanya'da olduğu gibi cumhurbaşkanının hükümetin başı olmadığını unutmayın." dedi.

Bu konuda Polonya Anayasası'nın 146. maddesine atıfta bulunan Sikorski, "Polonya Cumhurbaşkanı, Alman Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla yetkiye sahiptir çünkü veto hakkına da sahiptir ancak dış politika alanında hükümet sorumludur." diye konuştu.