Almanya ve İtalya arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması için eylem planının imzalandığı bildirildi.

Almanya ve İtalya işbirliğini artırmak için eylem planı imzaladı

Almanya ve İtalya arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması için eylem planının imzalandığı bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya-İtalya Hükumetlerarası İstişare Toplantısı kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, toplantı kapsamında Alman-İtalyan Eylem Planı'nın imzalandığı bilgisini paylaşarak "Bu eylem planı hem yeni işbirliği projelerinin geliştirilmesine yol açacak hem de işbirliğimizi daha da derinleştirecek yeni formatlar oluşturacak." dedi.

Anlaşmada teknoloji, sosyal birliktelik, iklimin korunması, küresel ortaklıklar, Avrupa ve kültürel ilişkiler gibi önemli konular olduğunu aktaran Scholz, Alman ve İtalyan halkları arasında yakın dostluğun bulunduğunu ifade etti.

Scholz, toplantıda teknoloji, güvenlik ve savunma alanları konularına da ağırlık verildiğini belirterek "Enerji işbirliğimizi genişletme ve uzun vadeli arz güvenliğini ve dönüşümü güçlendirme konusunda hemfikiriz. Gaz ve hidrojen için güney koridorunun genişletilmesi özellikle önemli. Alpler üzerinden geçecek yeni bir boru hattıyla her iki ülkenin arz güvenliğini artırmak istiyoruz. Aynı zamanda Alman-İtalyan gaz ve dayanışma anlaşmasını da hızla sonuçlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya destek konusu

Toplantıda Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşı kendisini savunması için nasıl destek verileceğinin de ele alındığını aktaran Scholz, Ukrayna'ya gerektiği sürece destek vereceklerini kaydetti.

Başbakan Scholz, İtalyan mevkidaşıyla video konferans yoluyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldığını belirterek burada G20 kapsamında alınan kararın uygulanması gerektiğini ifade ettiğini, buna Ukrayna'da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında adil ve kalıcı barışın sağlanması için çaba sarf etmenin dahil olduğunu bildirdi.

Video konferans yoluyla düzenlenen G20 Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığını anımsatan Scholz, "Başkan Putin'e Ukrayna'ya yönelik saldırılarına son vermesi ve bu savaşın sona ermesi için birliklerini Ukrayna topraklarından çekmesi çağrısında bulundum." diye konuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşma

Scholz, İsrail ile Hamas'ın esir takasına ilişkin anlaşmanın iyi bir haber olduğunu belirterek katkısı olan hükümetlere teşekkür etti.

"Şimdi sıra anlaşmanın uygulanmasına geldi. Bunu diplomatik olarak destekleyeceğiz." diyen Scholz, İsrail'in uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkına ve yükümlülüğüne sahip olduğunu, bu bağlamda İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesinin ve sivillerin korunmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Scholz, Meloni ile Gazze'dekilere insani yardım sağlanmasının iyileştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve İsraillilerin ve Filistinlilerin barış içinde yaşamalarına imkan sağlayacak iki devletli çözümü savunduklarını kaydetti.

İtalyan Başbakanı Meloni de imzalanan eylem planıyla iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Meloni, Almanya ve İtalyan hükümetlerinin 7 yıl sonra bu formatta bir araya geldiğini işaret ederek "Bu ilişkimizde bir dönüm noktasıdır." dedi.

Eylem planıyla iki ülke arasındaki ilişkileri sağlamlaştırdıklarını ve yeni bir seviyeye çıkardıklarını aktaran Meloni, "Bunun tüm Avrupa'ya gönderilecek mükemmel bir mesaj olduğunu düşünüyorum ve bu iki büyük Avrupa ülkesi, ortaklıklarını güçlendirmek istediklerini ve daha yoğun bir diyalog kurmak istediklerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eylem planındaki hedefler konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Meloni, iki ülke ekonomilerinin rekabet edebilecek durumda olacağını, istihdam oluşturmak ve birlikteliği desteklemek için yatırımların yapılacağını, enerji arzının garanti altına alınacağını, savunma ve kültürel alanda işbirliklerinin yapılacağını bildirdi.

Video konferans yoluyla yapılan G20 Zirvesi'ne savaşın başlamasından sonra ilk kez Putin'in de katıldığını anımsatan Meloni, barışı sağlamak için Rusya'nın Ukrayna'dan askerlerini çekmesi gerektiğini ve böylelikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanabileceğini dile getirdi.

Meloni, düzensiz göçü de toplantıda ele aldıklarını aktararak bu konuda Afrika ülkeleriyle birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.