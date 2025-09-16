Almanya ve İsveç, İsrail'in Gazze Saldırılarını Kınadı

Almanya ve İsveç Dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı kara saldırısına karşı çıkarak, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Berlin'de, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'yi ilhak etme girişime karşı olduklarını dile getiren Wadephul, "Gazze'deki gelişmeleri ve İsrail hükümetinin Batı Şeria'da olası ilhak çabalarını göz önünde bulundurarak durumu yeniden değerlendireceğiz. Her iki durumda da tutumumuz çok açıktır. İlhaklar uluslararası hukuka aykırıdır ve bizim tarafımızdan siyasi tepki gerektirir." dedi.

Gazze'ye yönelik yeni saldırıların tamamen yanlış bir adım olduğunu vurgulayan Wadephul, "Bunu reddediyoruz ve bunu İsrail hükümetine de açıkça belirttik." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun hazırladığı "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı" yönündeki rapora da değinen Wadephul, şunları kaydetti:

"Raporda bahsedilen konular şu anda uluslararası mahkemelerde görüşülüyor. Bu iddialar hakkında karar verme yetkisi mahkemelere aittir. Ancak raporda anlatılan olayların son derece endişe verici olduğu açıktır. Silahlı çatışmalarda tüm taraflar uluslararası insani hukuk kurallarına uymakla yükümlüdür."

Wadephul, Gazze'de kullanılabilecek silahların sevkiyatını durdurarak önemli bir önlem aldıklarını vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Wadephul, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanacağı bir zaferin barış getirmeyeceğini, aksine yeni saldırılara davetiye çıkaracağını, son günlerde bunun bir kez daha açıkça ortaya çıktığını dile getirdi.

Rus insansız hava araçlarının Polonya ve Romanya'da hava sahası ihlallerinin açık bir mesaj olduğuna işaret eden Wadephul, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, ona net sınırlar çizmediğimiz sürece provokasyonlara ve tırmanışa devam edecek. Baltık Denizi kıyısında yaşayanlar olarak, Rusya'nın hibrit taktiklerle bizi yavaş yavaş istikrarsızlaştırmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz." dedi.

Alman Bakan, ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesini ilerletmek istediklerini belirterek, "Kiev, Kişinev veya Tiran'daki insanlar için Avrupa, iyi bir gelecek umududur. Bu umudu gerçekleştirmeliyiz. Bu, bizim de çıkarımıza. Çünkü bizim doldurmadığımız alanları başka aktörler doldurur." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki durumdan son derece endişeliyiz"

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard ise İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara saldırılarına ilişkin, "Şiddet yoluyla topraklarda değişiklik yapmanın uluslararası hukuka aykırı olacağını en başından beri çok net şekilde belirttik. Gazze'deki durumdan son derece endişeliyiz ve İsrail hükümetine Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için baskı yapmalıyız." diye konuştu.

BM'nin İsrail hakkındaki soykırım raporuna da değinen Stenergard, "İsveç'te, hangi hükümet iktidarda olursa olsun, uluslararası bir mahkeme karar vermedikçe bu konuda açıklama yapmama geleneği vardır. Ancak soykırımı önleme veya sona erdirme yükümlülüğümüz vardır. Bu nedenle İsrail hükümetine baskı yapmayı artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveçli Bakan, ayrıca İsrail hükümetindeki aşırılıkçı bakanlara yaptırımlar uygulamak istediklerini sözlerine ekledi.